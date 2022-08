„Wann kommt das Geld bei den Menschen an?“

„OÖ Krone“: Herr Kirchmayr, erst die Lockdowns und die Pandemie, nun die vielen Teuerungen, die die Konsumlust bremsen. Wie schlägt sich die Situation in der PlusCity in Pasching und in der LentiaCity in Linz-Urfahr nieder?

Ernst Kirchmayr:Es geht jedem Händler ganz unterschiedlich, keinem geht’s gleich. Die Krise nach der Krise ist spürbar. Wir haben mit unseren Mietern ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, wir versuchen, das gemeinsam durchzutragen.