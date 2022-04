Beim Schnitzel droht der nächste Preishammer

Die Preisspirale dreht sich unvermindert weiter. Nach den Mieten, der Energie und den Baukosten wird es auch in der heimischen Gastronomie über kurz oder lang teurer werden. Die Krone-Story aus Salzburg, dass ein Schnitzel und ein kleines Bier bald 20 Euro kosten werden, hat in ganz Österreich Wellen geschlagen. Die Oberösterreich Krone hat den Test gemacht und in Linz ein Schnitzel und ein kleine Bier bestellt . Kostennpunkt 18,50 Euro. Zwei Euro teurer als beim Test in Salzburg,