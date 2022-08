Joko und Klaas widmen Kellermayr ihre Sendung

Die Solidaritätswelle für die am Freitag verstorbene Ärztin Lisa-Maria Kellermayr reißt nicht ab. Nachdem am Montag Tausende zum stillen Gedenken an sie in Österreich zusammengekommen waren, widmeten ihr am Dienstag nun die deutschen Entertainer Joko und Klaas den Einstieg ihrer Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ - und das zur besten Sendezeit.