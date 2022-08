So sollen Klagenfurter Öffis attraktiver werden

Der Heiligengeistplatz wird mit dem Umbau des Holly-Hauses völlig umgestaltet. VP-Stadtrat Max Habenicht hat den Einreichplan nicht unterschrieben. Viele Fragen seien offen. Die VP will auch Bürger in die Entscheidung miteinbeziehen. Denn mit der Neugestaltung der Busflotte sei es eine der wichtigsten Baumaßnahmen überhaupt. „Die Stadt muss den Bürgern ein attraktives Paket anbieten“, sagt Habenicht. Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FP) sei gefordert. „Ein schnelles Durchwinken gibt es bei diesem Umbau nicht“, so Habenicht. Die VP nehme es nicht hin, dass der gesamte Innenstadtverkehr über den Heiligengeistplatz laufen soll.