Die Chefs von großen Firmen werden immer jünger

Freitagmittag war der Abschied von Langzeit-Boss Dieter Siegel mit Ende Juli bekannt gegeben worden, seit 1. August sitzt bereits sein Nachfolger im Chefsessel von Rosenbauer: Sebastian Wolf. Wolf ist seit September 2017 bereits Finanzvorstand des Feuerwehrausstatters in Leonding, eine Rolle, die er auch weiterhin innehat, obwohl nun alle Fäden bei ihm zusammenlaufen. Was auffällt: Mit seinen erst 39 Jahren gehört Wolf zu einer neuen Generation an Managern, die immer öfter zum Zug kommt, wenn’s um Neubesetzungen von Vorstandschefposten in Konzernen geht.