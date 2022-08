Wegen „Drago“-Film: Stallone ist fuchsteufelswild

„Dieser erbärmliche 94 Jahre alte Produzent und seine schwachsinnigen Geier von Kindern“, tobt Sly auf Instagram in Richtung der Produzentenfamilie Winkler. Irwin Winkler hatte seinerzeit die „Rocky“-Filme produziert, mittlerweile hat der Hollywood-Patriarch die Geschäfte an seine Söhne abgegeben. Die Rechte an dem Boxer-Stoff hält er aber dennoch.