Opfer sucht nach wilder Schlägerei Augenzeugen

Mit 15 Jahren an Krebs erkrankt

Die Mutter von Markus hat auf Facebook einen sehr persönlichen Aufruf gestartet: „Und jetzt noch ein Wort an den Täter und seine Freunde, die ihn decken. Ich möchte, dass du weißt, wem du diese schwere Körperverletzung zugefügt hast! Markus musste sich vor acht Jahren 66 Chemotherapien und 27 Bestrahlungen hingeben, weil er mit 15 Jahren an einem Knochenkrebs mit Lungenmetastasen erkrankte. Er lässt jeden so sein, wie er ist, und sieht in jedem etwas Gutes.“