Premierentreffer - Maierhofer sichert Kremser-Sieg

Wahnsinn! Das war so nicht zu erwarten“, jubelte Scheiblingkirchens Coach Christoph Knaller, dessen Truppe nach dem Aufstieg weiter auf der Erfolgswelle schwimmt. Vollnhofer hatte die Hausherren bei der Ostliga-Premiere gegen Wr. Neustadt vor 600 Zuschauern in Führung gebracht (18.), ehe Fischer für den SC ausglich (36.). Danach drehte der USV auf, sorgten Ressler per Doppelpack (36., 45.) und Höller (40.) noch vor dem Pausenpfiff für den 4:1-Endstand. „Die Mannschaft hat gezeigt, wie sehr sie auf dieses Abenteuer brennt“, lobte Knaller. „Wir waren extrem souverän."