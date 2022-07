Uni-Rektor: Quarantäne-Aus „juristisch heikel“

Nachdem in der Verordnung „die Fragen der Gefährdung und Gefahrenvermeidung konkret geregelt“ werden, könne ein Nicht-Infizierter auch nicht „ohne Weiteres“ etwa vom Arbeitsplatz fern bleiben, wenn in seinem Büro ein Corona-Positiver sitzt. Lukas betont einmal mehr: „Sie greift erheblich in das bestehende Gefüge der Rechtsordnung ein. Dieser Schritt scheint mir juristisch nicht bis ins Letzte durchdacht zu sein. Die Verordnung des Ministers könnte ihrerseits aus unterschiedlichen Betroffenheiten heraus bekämpft werden.“ Warum man sich „gezwungen sieht, jetzt im Hochsommer diese Verordnung zu erlassen“, könne er sich nur damit erklären, dass die Politik letztlich kapituliere, da sich immer mehr nicht mehr an die bisher geltenden Vorschriften halten würden.