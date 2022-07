Radzusteller sind mit Arbeitsbedingungen zufrieden

Was die Befragung darüber hinaus aufdeckte ist, dass viele Fahrer und Fahrerinnen nicht über ihre Arbeitsrechte Bescheid wissen. So weiß nur die Hälfte, dass es einen Kollektivvertrag für Boten und Botinnen gibt. Ein Großteil weiß zudem nicht, dass es bei Mjam und Lieferando Betriebsräte gibt. Ein Fünftel der Befragten ist Gewerkschaftsmitglied. Von dieser erhoffen sich die meisten Fahrer und Fahrerinnen Unterstützung hinsichtlich ihres Gehalts, ihrer Arbeitsbedingungen und ihrer Beschäftigungssicherheiten in Form von Kündigungsschutz und ausreichend Aufträgen.