Ex-Weltmeisterin Kuhnle in WM-Vorläufen out

Bei den Männern kam Mario Leitner im ersten Anlauf als 23. weiter, Felix Oschmautz bewies mit klarer Bestzeit im zweiten Heat seine Klasse. Für den 23-jährigen Kärntner geht es um seine erste WM-Medaille in der allgemeinen Klasse, nachdem er vor drei Wochen in Ivrea in Italien U23-WM-Silber geholt hatte. Österreichs Nachwuchsmann Paul Preisl schied aus. Semifinale und Finale im Kajak-Einer werden am Samstag ausgetragen, die Vorläufe im Canadier-Einer mit Wolffhardt am Freitag.