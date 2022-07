Auf Umleitung 20 Minuten für 4 Kilometer benötigt

Pachmayr Straße

Von Lichtenberg über eine enge und kurvenreiche Straße geht es nach Linz-Urfahr. Weil hier auch die Busse des OÖVV fahren, kommt es hier immer wieder zu Staus. „Am Mittwoch haben wir mit dem Bus für vier Kilometer 20 Minuten gebraucht“, erzählt der Grüne-Klubchef Severin Mayr, der täglich fährt. „Grundsätzlich haben wir kaum Verspätungen, in diesem Fall war ein umgestürzter Kran in Linz das Problem“, so OÖVV-Sprecher Klaus Wimmer.