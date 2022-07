Eklatantes Ungleichgewicht bei den Pensionen

Heute ist der „Equal Pension Day“, also jener Tag im Jahr, an dem statistisch gesehen die Pensionszahlungen an Frauen enden, während die Männer noch bis 31. Dezember kassieren. In Zahlen: 1198 Euro beträgt die durchschnittliche Frauenrente, jene der Männer ist mit 2075 Euro um 42,3 Prozent höher. Warum die Schere dermaßen weit auseinanderklafft? Die meisten Frauen können nur Halbtagsjobs annehmen, weil sie parallel dazu unbezahlte Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Hausarbeit oder Pflege verrichten – diese Zeiten fehlen am Ende des Arbeitslebens bei der Pensionsberechnung. Außerdem werden Männer in den meisten Berufen immer noch besser bezahlt.