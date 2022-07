Hai attackiert vor New York Rettungsschwimmer

Obwohl er in Hand und Brust gebissen worden sei, habe er auf das Tier eingeschlagen und mit ihm gerungen. „Ich habe den Hai dreimal getroffen, bumm, bumm, bumm. Ich schätze, beim dritten Mal drehte er sich zurück und seine Schwanzflosse traf mich in an der Brust“, so der Rettungsschwimmer (Bild unten), der sich leicht verletzt ans Ufer retten konnte.