Hai-Experte: Attacken sehr „ungewöhnlich“

„Auf keinen Fall davonschwimmen“

Begegne man im Urlaub einem Hai, solle man am besten senkrecht im Wasser stehen und den Hai direkt anschauen, so Mitic. „Auf keinen Fall davonschwimmen“, warnt er und fügt hinzu: „Es gibt rund 100 bis 150 Attacken mit zehn Toten pro Jahr. Am Weg in den Urlaub tödlich zu verunglücken ist wahrscheinlicher, als von einem Hai getötet zu werden.“