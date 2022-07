In Wien zuhause, in Dornbirn daheim

Lehrerskind und Pfarrershünd selten gut erzogen sind„, lacht Lisbeth Bischoff und schränkt gleich ein, dass das in ihrem Fall vermutlich nicht so gewesen sei. Sie war das Sandwich-Kind in der Familie, einer Lehrer-Dynastie, musste sich nach oben und nach unten behaupten. Vielleicht auch deshalb das Unprätentiöse, das sie ausstrahlt, den grundsätzlichen Pragmatismus dem Leben gegenüber. „Schön war ich auch nicht, aber immer mit mir zufrieden. Das war mein Glück.“ Ich treffe Lisbeth Bischoff im Dornbirner Fußballstadion Birkenwiese. Das war der Lieblingsplatz ihrer Kindheit, weil ihr Vater Pressesprecher des FC Dornbirn war. “Im Fußball kenne ich mich aus. Da macht mir keiner was vor. Bis heute. Ich war nämlich immer mit dabei. Der Papa gab mir einen Schilling, und davon konnte ich am Kiosk einen Tag lang satt werden.„ Sie war jahrzehntelang die bekannteste Gesellschaftsjournalistin des ORF und das eigentliche Gesicht der überhaupt erfolgreichsten Sendung - die “Seitenblicke„. Alle hat sie vor der Kamera gehabt. Kevin Costner, Tom Hanks, Brigitte Bardot, Bryan Adams, Fürst Albert von Monaco. Niemand kennt den Glanz und das Elend der Reichen, Schönen und Berühmten so wie sie. Nie hat sie sich wirklich davon beeindrucken oder verführen lassen. “Weil ich einfach nicht vergessen habe, woher ich komme und wo mein Platz ist." Dabei hat alles ganz anders angefangen: