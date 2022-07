Dank Chinesen: Viel mehr Unterhaltung im Handball

Mit der langjährigen Zusammenarbeit soll ab der neuen Saison eine Digitalisierungsoffensivefür die Zuschauerforciert werden - Motto: „Der schnellste Sport, die schnellste Technologie!“ Wie steht’s um die Vorbereitungen in den Hallen? „Bei uns in der Südstadt hängt schon das Kamerasystem von RS-digital“, sagt Westwiens Manager Conny Wilczynski zur Übertragungstechnologievon Roland Schmid (Vizeboss der Vienna). „Der Rest wird gerade erhoben.“ Auch bei den Fivers wird derzeit noch viel evaluiert. „Es gab etwa einen Fragebogen an die Vereine, welche technischen Voraussetzungen ihre Hallen haben“, verrät Thomas Menzl, Boss der Margaretner, die nächste Woche zumschon traditionellen Camp in Faak am See aufbrechen.