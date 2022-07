Historisch! UEFA erlaubt Stehplätze im Europacup

Die Europäische Fußball-Union erlaubt in der kommenden Europacup-Saison nach Jahrzehnten wieder den Verkauf von Stehplatz-Tickets! In Deutschland, Frankreich und England dürfen die Fans Spiele der Champions League, Europa League und Conference League „in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Rechtsvorschriften“ stehend verfolgen, teilte die UEFA am Mittwoch mit.