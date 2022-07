Klimawandel treibt ÖSV-Stars nach Südamerika

In Zermatt und Saas Fee in der Schweiz findet man derzeit keine sinnvollen Bedingungen für das Sommertraining vor. In Zermatt haben die Bergbahnen den Sommerskibetrieb sogar vorübergehend eingestellt. „Status quo ist, dass wir eine Ausaperung mit Ende Juni vorgefunden haben, die normal Ende August, Anfang September üblich ist. Das ist schon sehr dramatisch, zumal auch die Gefahr von neuen Gletscherspalten zunimmt. Und wie soll man die schließen, wenn der Schnee fehlt“, fragte sich Alpinchef Mandl.