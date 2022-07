Do-it-yourself-Lüftung gegen Corona in Klassen

Ein von der Technischen Universität Graz entwickeltes Lüftungssystem soll die Covid-Ausbreitung an Österreichs Schulen in Zukunft eindämmen helfen. Einzelteile des neuen Abluftsystems könnten kostengünstig im Baumarkt beschafft werden - die Installation kann von den Schulen selbst durchgeführt werden, hieß es am Dienstag seitens der TU.