Fischsterben: „Es muss dringend etwas passieren“

Karpfen und Hechte darunter

Mitten am See sind wenige tote Fische zu sehen. Fährt man allerdings in die kleinen Schilfbuchten, findet man sie zuhauf. „Der Wind treibt die toten Tiere hierher“, erklärt Varga, während er versucht, alle Kadaver aus dem Wasser zu holen. Auch Karpfen und Hechte sind dabei.