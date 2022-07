Energiesparen: Öffentliche Beleuchtung reduzieren?

Um Energie zu sparen plant das Land Niederösterreich eine Reduktion der öffentlichen Beleuchtung in den Nachtstunden. Öffentliche Gebäude sollen dort nachts nicht immer hell erstrahlen. Sogar Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung werden jetzt geprüft. Sollte diesen Weg auch der Rest Österreichs gehen? Was spricht dafür und was dagegen? Wir freuen uns auf Ihre Argumente in den Kommentaren!