Kramer beim Sommer-GP in Wisla auf 5. Platz

Die 20-jährige Salzburgerin konnte am Sonntag beim souveränen Triumph der Slowenin Nika Kriznar nicht an ihre Leistung vom Vortag anschließen, als sie den Sieg als Zweite um nur 0,1 Punkte verpasst hatte. Chiara Kreuzer landete am Sonntag auf dem siebenten Rang.