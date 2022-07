Jugendzentrum statt kriminelle Laufbahn

Jugendsportanlage Auer-Welsbach-Park am späten Nachmittag bei brütender Hitze: Kinder und Jugendliche spielten in den Baumschatten der gepflegten Grünanlage Fußball und Volleyball. „Wir kommen so oft es geht hier her, um die Angebote zu nutzen“, sagten die Schülerinnen Savita (13) und Shivani (14) zur „Krone“ - am allerliebsten sind die zwei mit den Betreuerinnen Ana-Maria (24) und Paulina (26) aber beim Tanzen.