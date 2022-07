Schnitzelpreise in Österreich variieren sehr stark

Österreichs Nationalgericht landet bei vielen nicht nur am Sonntag auf dem Teller. Doch je nach Bundesland muss man dafür mit unterschiedlichen Preisen rechnen. Wer glaubt, die Speise wäre in Wien am teuersten, der irrt: Mit 16,65 Euro ist das beliebte Gericht im Vorarlberger Bezirk Dornbirn inklusive Beilage preislich am „saftigsten“. Am günstigsten kommt man mit durchschnittlich 8,85 Euro im Bezirk Jennersdorf davon.