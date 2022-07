„Wo bleiben die günstigen Tarife für Neukunden?“

Knapp fünf Monatsgehälter

Immerhin sei die Energie AG laut E-Control-Preisrechner für Neukunden einer der teuersten Anbieter in OÖ, rechnet die SPÖ vor: Ein Durchschnittshaushalt zahle bei den aktuellen Gas- und Strompreisen inklusive anteiliger Netzkosten zusammen 9150 Euro pro Jahr. Die SPÖ stellt diesen Betrag dem derzeitigen Einstiegsgehalt für Landesbedienstete in der niedrigsten Besoldungsstufe gegenüber: 1869,40 Euro. Knapp fünf Monatsgehälter würden so gerechnet also nur für Strom und Gas draufgehen.