Cup-Auslosung bringt Kultduelle und heiße Derbys

Am Freitag, vor dem Spiel der 2. Liga zwischen First Vienna FC 1894 und FC Blau-Weiß Linz wurde die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup ausgelost. ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger zog dabei gleich einige ja, fast schon kultige Partien. So trifft Sturm Graz auf auf Austria Salzburg, Altach empfängt die Admira und Austria Lustenau den Wiener Sport-Club. Dazu kommen einige Regionalderby. Vermeintlich leichte Aufgaben warten auf Red Bull Salzburg und Rapid.