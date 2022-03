Sturm aufs Kapitol: Lücke in Trumps Telefonliste

Es gebe somit keine Nachweise über Anrufe des Noch-Präsidenten in dem Zeitraum, als seine Anhänger am 6. Jänner 2021 den Sitz des Kongresses in Washington stürmten, um die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu verhindern. In den Papieren, die das Nationalarchiv dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Vorfälle übergeben habe, seien lediglich Telefonate mit acht Menschen am Morgen und elf am Abend dokumentiert, schrieb die „Washington Post“ am Mittwoch. Dies stehe nun im Widerspruch zu den damaligen Medienberichten über zahlreiche Anrufe Trumps an jenem Tag.