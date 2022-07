200-Meter: Erneut Dreifach-Sieg der US-Amerikaner

Endlich hatten die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene ihre ersten ganz großen Höhepunkte! Zwar standen am Donnerstag wieder nur zwei Finals auf dem Programm, aber die waren schlicht sensationell. In beiden 200-m-Endläufen wurden Fabelzeiten erzielt. Bei den Frauen flog Shericka Jackson aus Jamaika in 21,45 Sekunden über die Bahn, womit sie hinter Florence Griffith-Joyner (USA/21,34) die zweitschnellste Zeit der Geschichte erzielte. Bei den Männern siegte Noah Lyles in großartigen 19,31 und führte einen Dreifacherfolg der USA an.