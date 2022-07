Unternehmer planen 600 Parkplätze für Bad Ischl

Allerhöchste Zeit ist für die Bad Ischler Wirtschaftstreibenden, eine Lösung der Parkplatz-Problematik zu finden. Wie berichtet, packen sie deshalb selbst an und planen ein Parkdeck auf der Kaiserinsel: „Die neuen Kräfte in der Stadtpolitik wollen nicht als Bauherrn auftreten. Sie bevorzugen ein privates Errichtermodell. Da haben wir uns an die Arbeit gemacht“, erklärt der Sprecher der Initiative, Josef Zeppetzauer, Boss der Firma Zebau.