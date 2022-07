Weißhaidinger: „Eine g‘scheite Watschn bekommen“

„Jetzt habe ich mal eine g’scheite Watschn bekommen. Aber besser hier als bei Olympia 2024. Nur die Fallhöhe von einer Medaille auf Platz zehn war extrem“, bekennt Lukas Weißhaidinger einen Tag nach seiner Enttäuschung im Diskus-Finale der WM in Eugene. Das Konzept, die Konkurrenz im ersten Versuch zu schocken, ging nicht auf. „Bei der EM in München werden wir deshalb nicht gleich alles riskieren, lieber langsamer in den Wettkampf reinkommen.“ Vor der EM will er sich mit Angeln ablenken. Sehr happy war er mit den Reaktionen aus der Heimat. Tenor: „Luki, du hast schon drei Medaillen, jetzt hat es eben mal nicht funktioniert!“