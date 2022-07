Walli im Semifinale sehr tapfer, Tränen bei Hudson

„Gegen Windmauer gerannt“

Erklären konnte sie sich ihre erneute Enttäuschung bei einer Großveranstaltung nicht. So wie bei der WM in Doha 2019 und bei Olympia in Tokio 2021 blieb sie wieder in der Quali hängen. Dabei hatte sie sowohl auf dem Aufwärmplatz und beim Einwerfen im Stadion über 60 m geworfen. „Ich bin wütend und enttäuscht - alles zusammen“, meinte sie, „bei meinen Anläufen in der Quali bin ich gegen eine Windmauer gerannt. Aber an dem Wind kann es auch nicht gelegen haben.“ Hudson hat einfach nicht annähernd ihre Leistung gebracht. Heuer hatte sie zwei Wettkämpfe über 60,00 m gezeigt. Davon war sie in Eugene weit entfernt.