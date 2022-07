Tschernobyl: „Russen gruben in radioaktivem Müll“

Die Umweltorganisation Greenpeace hat bei Messungen in der Sperrzone rund um das ehemalige AKW Tschernobyl in der Ukraine alarmierend hohe Radioaktivitätswerte festgestellt: Sie überstiegen den internationalen Grenzwert für Atommüll teils um das Vierfache. Die Strahlenwerte seien damit viel höher als von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) angegeben. Deren Darstellung der Situation in Tschernobyl sei „mangelhaft“, so der Greenpeace-Strahlungsexperte Jan Vande Putte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Den russischen Truppen wirft Greenpeace „Verbrechen gegen die Umwelt“ vor.