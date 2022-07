WM-Revolution in der Leichtathletik?

Im Leichtathletik-Weltverband gibt es Überlegungen, die Weltmeisterschaften künftig kompakter zu gestalten und die Zahl der Wettkampftage zu reduzieren. „Das ist in meinem Kopf. Ich denke, wir müssen beginnen darüber nachzudenken“, sagte Verbandspräsident Sebastian Coe am Dienstag (Ortszeit) am Rande der WM im amerikanischen Eugene in einem Mediengespräch. Als Grund führte der Brite an, dass es zu viel Leerlauf und an einigen Wettkampftagen zu wenige Finalbewerbe gebe.