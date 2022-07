Simon (15) rettet 72-Jährigen aus Badesee

Der 15-Jährige absolviert derzeit ein Ferialpraktikum in der Küche des Gasthofs „Schlüsselwirt“ in Waldhausen. Am frühen Samstagabend traf er sich mit Freunden am Badesee Waldhausen. Dort wollten sie nachfragen, ob man Wakeboards ausprobieren kann. „Wir mussten aber auf die gegenüberliegende Uferseite - und ich hab’ mich instinktiv für den linken Weg entschieden“, so der 15-Jährige.