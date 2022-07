Liebstes Spielzeug: So viel ist uns das Auto wert

Und die Investitionen steigen weiter. Im Vergleich zu 2020 steht unterm Strich ein Plus von 8,1 Prozent, was unter anderem auf die steigenden Spritpreise zurückzuführen ist, die heuer ihren Höhenflug noch fortsetzen. Auch blieb das Auto auf dem Höhepunkt der Pandemie öfter in der Garage. Von den eingangs erwähnten 21,3 Milliarden entfielen übrigens nur 6,6 Milliarden auf die Anschaffung - den viel größeren Brocken stellen Betriebskosten (Treibstoff, Öl, Versicherungen sowie Reparaturen) dar.