Jüngster Bürgermeister hängt Politik an den Nagel

Nach nur zwei Jahren an der Windischgarstner Polit-Spitze sagt Michael Eibl schon wieder „good bye“. Aus dem beschaulichen 2400-Einwohner-Dörfchen zieht es ihn in die USA, wo er in der Nähe von New York sein Physik-Studium fortsetzen wird. „Deshalb lege ich zumindest für die Dauer der laufenden Legislaturperiode eine Politik-Pause ein“, erklärt Eibl.