Mit 23 Jahren vom Studenten zum Bürgermeister

„Krone“: Sie sind mit 23 Jahren Österreichs jüngster Bürgermeister. Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen drei Monate verändert?

Michael Eibl: Gemütlich aufstehen in der Früh und in eine Vorlesung gehen ist jetzt vorbei. Ich bin eigentlich jeden Tag ab 8 Uhr im Büro. Arbeitsstunden bekomme ich also genug zusammen. Nebenbei studiere ich auch weiterhin Physik auf der TU in Graz.