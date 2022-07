Eis-Trends 2022: Fruchtig, vegan und ausgefallen!

Dank der Initiative Young & Urban by SPAR gibt es reichlich Angebot an innovativen Produkten für Eisgenießer: So bringt Veganista drei neue Eis-Sorten in die Regale, Misssi verwöhnt die Gaumen mit einer Kombination aus Eis und Mini-Mehlspeisen und die Mini-Dessert-Kugeln von Mini-Melts sorgen für willkommene Abkühlung an heißen Tagen. Außerdem erfrischt die SPAR-Marke Eis-Salon in drei neuen Sorten und die SPAR Natur*pur Eiswanne wird um zwei neue Geschmacksrichtungen in Bio-Qualität ergänzt. Speziell für Kinder gibt es die SPAR Dino und Unicorn Ice Cream, die sich ideal für den Eis-Gusto der Kleinen zwischendurch anbietet.