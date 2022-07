Doppel-Olympiasieger Hanyu beendet seine Karriere

Der japanische Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu hat fünf Monate nach seinem enttäuschenden Abschneiden bei den Winterspielen in Peking seinen Abschied vom Leistungssport bekannt gegeben. Wie der 27-Jährige am Dienstag in Tokio erklärte, wird er ins Profilager wechseln und künftig bei Eis-Galas laufen. „Ich bin überhaupt nicht traurig“, sagte Hanyu, „und ich werde weiter arbeiten.“ Sein Ziel ist es nun, einen Sprung mit viereinhalb Drehungen zu präsentieren.