Drittes WM-Gold für Barshim und Rojas

Hochspringer Mutaz Essa Barshim aus Katar und Dreispringerin Yulimar Rojas aus Venezuela haben am Montag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) ihre jeweils dritte WM-Goldmedaille gewonnen. Den Siebenkampf sicherte sich die Belgierin Nafissatou Thiam, die 1500 m die Kenianerin Faith Kipyegon. Erstmals in Oregon im Medaillenspiegel schrieb die Ukraine an, im Hochsprung eroberte Andrej Prozenko Bronze.