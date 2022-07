Pogacar will in Pyrenäen Vingegaard attackieren!

„Ich muss jede Chance ergreifen und an jedem Anstieg angreifen, um jeden Tag etwas Zeit zu gewinnen. Ich hoffe, dass ich am Ende nichts bereue“, sagte Pogacar. Der zweifache Tour-Sieger liegt 2:22 Minuten hinter Vingegaard. Diesen Abstand will Pogacar in den Bergen wettmachen.