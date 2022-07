Glück im Unglück! Grabher in Palermo doch dabei

Nachdem sich Tennis-Lady Julia Grabher in Quali-Runde eins für das WTA 250er-Turnier in Palermo (It) an Nadia Podoroski (Arg) für die zuletzt in Versmold (D) erlittene Dreisatzniederlage 6:4, 6:1 revanchierte, traf die Dornbirnerin im Duell um den Hauptbewerb auf Leolia Jeanjean (F).