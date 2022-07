Lukas Weißhaidinger im Finale! Nun „volles Risiko“

Motivation durch Freundin

Zusätzliche Motivation in der Quali hatte Weißhaidinger erhalten, da seine Freundin Hanna am Vortag rechtzeitig aus Österreich eingeflogen war. „Ich habe sie auch auf der Tribüne entdeckt“, strahlte Luki, der sich schon darauf freute, seiner Hanna „ein Schmatzerl draufdrücken zu können“. Bei Olympia in Tokio hatte sie nicht dabei sein können. Jetzt aber stärkt sie ihm zusätzlich den Rücken. Nach dreimal Bronze bei EM, WM und Olympia könnte der 30-Jährige am Dienstag um 18.33 Uhr Ortszeit (03.33 Uhr MESZ) seine vierte große Medaille in Folge holen!