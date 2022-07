Mann (75) ertrinkt vor den Augen seiner Gattin

Damit steigt die Zahl jener Personen, die in diesem Jahr bei Badeunfällen in Vorarlberg ums Leben gekommen sind, auf bereits vier. Im Mai war ein vierjähriger Bub in Nenzing beim Spielen in einen Bach gefallen und mitgerissen worden, im Juni fiel ein 22-Jähriger in Hard von ein Stand-up-Paddle-Board und ertrank daraufhin im Bodensee – ebenso wie jener 24-jährige Wiener, der vergangenen Montag im Bregenzer Wocherhafen in Panik geriet und unterging.