24-jähriger Wiener ertrinkt hilflos im Bodensee

Badedrama am Bodensee: Ein 24-jähriger Mann aus Wien ist am Montagabend im Bereich des Bregenzer Wocherhafen ertrunken. Ein weiterer Mann (25) konnte von den Rettungskräften gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden. Auch eine Person, die den in Not Geratenen zu Hilfe kam, bezahlte seinen Einsatz beinahe auch mit dem Leben.