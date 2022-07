Jugend im Sog der Formel 1

So spannend können die Ferien sein! Was beim Großen Preis von Österreich in Spielberg Millionen Motorsportfans aus aller Welt in den Bann gezogen hatte, geht in Rechnitz „im Kleinen“ über die Bühne. Im Sog von Formel 1-Vorbildern wie Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Red-Bull–Idol Max Verstappen drehen Nachwuchsfahrer in der Speedarena ihre Runden.