EM-Quali: Stärkste mögliche Gegner für ÖBV-Männer

FIBA Europe Cup

In München ausgelost wurde am Donnerstag auch der FIBA Europe Cup. Österreichs Vertreter Kapfenberg Bulls trifft in der zweiten Runde der Qualifikation auf SCMU Craiova (ROU) oder BC Jonava (LTU). Um den Einzug in die Gruppenphase ginge es danach gegen Sigal Prishtina (KOS) oder BC Kalev (EST) oder KK Cedevita Junior (CRO). Die Qualifikation wird in Turnieren vom 27. bis zum 30. September ausgetragen.