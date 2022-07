Beim SCR Altach herrscht ab nun die Klose-Euphorie

Neun Jahre später hat ein echter Weltmeister in Altach aufgeschlagen. Der Rekordtorschütze des deutschen Teams hat eine Euphorie in Altach ausgelöst. Und er ist rundherum beliebt. „Der menschliche Zugang, den Klose zu uns Spielern hat, ist einzigartig“, haben schon einige Kicker erzählt. Klose selbst weiß genau was er will: „Es gilt, die Spieler zu entwickeln, das vorhandene Potenzial zu fördern. Ich kann die Burschen nur loben, alle geben ihr Bestes.“ Kloses Wunsch: „Alle Positionen doppelt besetzen, dann entsteht ein echter Konkurrenzkampf im Kader.“ Wo Klose hinwill, war in den Testspielen zu erkennen: mehr Ballbesitz, viel Tempo im Angriffsspiel.Und: „Die Trauerphase nach Gegentoren müssen wir drastisch verkürzen.“