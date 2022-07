Sitz-Protest stoppt Etappe bei der Tour de France

Diese neutralisierte das Rennen, alle Fahrer mussten stehen bleiben. Mehrere Aktivisten trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift „We have 989 days left“ („Wir haben noch 989 Tage übrig“). Die Demonstranten wurden von der Polizei von der Straße gezogen. „Da sich die Regierung nicht um die Klimakrise kümmert, müssen wir kommen und die Tour de France übernehmen, um die Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, was für unser Überleben wichtig ist“, sagte die Klima-Aktivisten-Bewegung „Derniere Renovation“ in einer Mitteilung.